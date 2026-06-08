नेताओं के वादों से तंग ग्रामीणों ने काट डाला पहाड़, खुद बना रहे 2 किमी लंबी सड़क, मिसाल बना MP का ये गांव

गांव के लोग कहते हैं कि जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने अपने विकास का रास्ता खुद बनाने का फैसला कर लिया। गांव (Barwani Khodi palas phaliya village) को मुख्य सडक़ से जोडऩे वाला मार्ग वर्षों से बदहाल स्थिति में था। बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह कीचड़ और पानी से भर जाता था, जिससे गांव का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से करीब टूट जाता था। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं था।