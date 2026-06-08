कर्नाटक या तेलंगाना भेजे जाएंगे MP के कांग्रेस विधायक, पार्टी ने शुरु की बाड़ाबंदी

हालांकि कांग्रेस ने अपने 64 में से 62 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी के सभी विधायकों ने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का समर्थन किया था। बैठक में मौजूद सभी 59 विधायकों से हस्ताक्षर भी कराए गए थे। विधायक दल की बैठक को पूर्व सीएम कमलनाथ ने वर्चुअली जुड़कर संबोधित करते हुए इसे कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव बताया था। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी का ध्यान रखना है। इतना ही विधायकों से यह भी कहा कि, यह समझिए कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह हम सब यह चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस के सभी विधायकों की एकजुटता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन 5 लाख परसेंट राज्यसभा में जाएंगी।