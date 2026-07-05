सावधान! मौसम बदलते ही बढ़ा वायरल, बड़वानी में 3 दिन के भीतर अस्पताल पहुंचे 2100 मरीज

Barwani News : मध्य प्रदेश के बड़वानी में जारी बारिश और दूषित पानी के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। इस मौसम में पेट दर्द के साथ उल्टी - दस्त की शिकायत लेकर अधिकांश मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी की वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। पिछले साल उल्टी-दस्त से ज्यादातर लोग प्रभावित हुए थे। जिला अस्पताल की ओपीडी में पिछले 3 दिनों में 2100 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या पेट दर्द, बुखार, वायरल संक्रमण और उल्टी-दस्त के मरीजों की रही।