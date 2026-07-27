क्या आपका पेट सच में साफ होता है? खुद से ये 10 सवाल पूछिए और जानिए कैसी है आपकी Gut Health

2007 में फादर ऑफ गट माइक्रोबायोम रिसर्च वैज्ञानिक डॉ. जैफरी आई गोर्डन और ह्युमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट ने पहली बार दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि आंतों के बैक्टीरिया मोटापा और मेटाबॉलिज्म से जुड़े हो सकते हैं। इसी रिसर्च में सामने आया कि कैसे इंसान के साथ ही उसके शरीर में रहने वाले ये सूक्ष्म जीव एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। इस नई वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक आंतें सिर्फ खाना नहीं पचातीं, बल्कि आपके शरीर की संपूर्ण सेहत से गहराई से जुड़ी हैं। ऐसी कई रिसर्च पिछले कुछ सालों में हुई हैं, जिन्होंने गट हेल्थ की चर्चा को बढ़ावा दिया और सोशल मीडिया, पॉड कास्ट से निकलकर यह आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हो गई।