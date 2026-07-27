गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात,भोगावो नदी में उफान से टापू बना वनितलाव गांव; NDRF ने संभाला मोर्चा

Gujarat Heavy Rain: Photo ANI
Gujarat Heavy Rain Update: अहमदाबाद। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले के धोलेरा तालुका का वनितलाव गांव चारों ओर से पानी से घिर गया है। भोगावो नदी में जलस्तर लगातार बढ़ने से गांव का आसपास के इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव एक टापू जैसा दिखाई देने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं।
प्रशासन के अनुसार, नदी का पानी तेजी से बढ़ने के कारण गांव तक पहुंचने वाले सभी प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। इससे गांव में रहने वाले लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों और जवानों को मौके पर तैनात कर दिया है।
अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) ओम प्रकाश जाट ने बताया कि पुलिस, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चला रही है। बचाव दल का मुख्य उद्देश्य गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है। पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
इस बीच, भोगावो नदी में पानी बढ़ने के कारण आनंदपुर और बुरानपुर गांवों की ओर जाने वाला मार्ग भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है और लगातार गश्त की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को पानी से भरे या बंद रास्तों से गुजरने की अनुमति न दी जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बंद किए गए रास्तों का उपयोग न करें और नदियों या पानी से भरे क्षेत्रों में जाने का प्रयास बिल्कुल न करें। पुलिस ने नागरिकों से केवल सरकारी सूचना और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों पर ही भरोसा करने तथा अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है।
गुजरात में मानसून की अच्छी बारिश होने से राज्य के बांधों में पानी का संग्रह बढ़ा है। विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के 206 प्रमुख बांधों में कुछ क्षमता का 45.17 प्रतिशत पानी संग्रहित हो चुका है। सबसे बड़े सरदार सरोवर (नर्मदा) बांध में जल संग्रह 69.25 प्रतिशत तकर पहुंच गया है। 14 बांध शतप्रतिशत भर गए हैं। सरदार सरोवर (नर्मदा) बांध में रविवार शाम तक 2.31 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रह हो गया।
लगातार हो रही बारिश के बाद गुजरात के 14 प्रमुख बांध अपनी क्षमता तक भर चुके हैं। इनमें अमरेली का धातरवाड़ी और सूरजवाड़, भरुच के ढोली, भावनगर का रोजकी और शेत्रुंजी, कच्छ जिले का फतेहगढ़, महीसागर का वणाकबोरी, मोरबी का मच्छू-2, नवसारी का जूझ और केलिया, सूरत का लखीगाम, सुरेंद्रनगर का वंसल, तापी का दोसवाड़ा बांध शामिल हैं।
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