Ahmedabad: बारिश के बीच 108 एंबुलेंस में गूंजी नवजात की किलकारी, ट्रैक्टर और स्पाइन बोर्ड से गर्भवती का किया रेस्क्यू

बगोदरा के गांगड़ गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन ने 108 एंबुलेंस को बुलाया। पूरे इलाके में जलभराव से यातायात प्रभावित था। 108 टीम महिला को कोठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम के कारण एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 108 टीम ने कॉल सेंटर में मौजूद फिजिशियन से टेलीफोन पर चिकित्सकीय सलाह ली और एंबुलेंस के भीतर ही सफलतापूर्वक प्रसव कराया। सुरक्षित डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को कोठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत सुरक्षित बताई गई है।