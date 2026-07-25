Ahmedabad: मानसून के बीच निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी, 11 साइटों पर काम रुकवाया

जोनवार कार्रवाई की बात करें तो पश्चिम जोन में 5, दक्षिण-पश्चिम जोन में 3, उत्तर-पश्चिम जोन में 2 और उत्तर जोन में 1 साइट पर काम रोकने की कार्रवाई की गई। ज्ञात हो कि अहमदाबाद शहर के नारणपुरा क्षेत्र में पारसनगर के पास निर्माणाधीन साइट के पास की बैरिकेडिंग, सेफ्टी दीवार बारिश के बीच गुरुवार को धराशायी हो गई। इस घटना के चलते पास ही स्थित इमारत के चार ब्लॉक में रहने वाले 48 परिवार भयभीत हैं। उनके घर के पास पार्क वाहन इस इमारत के बेसमेंट में समां गए। अब लोग घरों में जाने से भी घबरा रहे हैं। कोई रिश्तेदार के यहां रहने को मजबूर है तो कोई अन्य जगह अपना बसेरा बनाए हुए है।