अहमदाबाद जिले में भारी बारिश, सेना की दो, एनडीआरएफ की एक टीम तैनात

बारिश की गंभीर स्थिति को देखते हुए धोलका तहसील को सबसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यहां एक आर्मी यूनिट और एक एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। वहीं, बावला के पास राजकोट हाईवे पर स्थित गैलेक्सी और जायडस इंडस्ट्रीज क्षेत्र में जलभराव के कारण फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए एक आर्मी और एक एसडीआरएफ टीम कार्यरत है। वीरमगाम में भी एक एसडीआरएफ टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिले में फिलहाल दो आर्मी, एक एनडीआरएफ और दो एसडीआरएफ टीमें विभिन्न स्थानों पर राहत कार्य चला रही हैं।