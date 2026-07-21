Ahmedabad: शहर में 19 दिन में 505 जलजनित रोगों के मरीज, पानी के 31 नमूने अनफिट

अहमदाबाद शहर में मानसून के दौरान जल जनित और मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। महानगरपालिका (मनपा) के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई के पहले 19 दिनों में शहर में जल जनित बीमारियों के 505 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में उल्टी-दस्त के 283, टाइफाइड के 184 और पीलिया के 45 मरीज शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष एक जनवरी से 19 जुलाई तक शहर में जलजनित बीमारियों के 4944 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक उल्टी-दस्त के 3417, टाइफाइड के 1118 और पीलिया के 409 मरीज शामिल हैं। दूसरी ओर, जुलाई के पहले 19 दिनों में मच्छरजनित बीमारियों के 36 नए मरीज भी दर्ज किए गए। इनमें डेंगू के 19, मलेरिया के 14, चिकनगुनिया का एक तथा फाल्सीपेरम मलेरिया के दो मामले शामिल हैं।