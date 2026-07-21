21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में 19 दिन में 505 जलजनित रोगों के मरीज, पानी के 31 नमूने अनफिट

जुलाई के पहले 19 दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 32,044 क्लोरीन टेस्ट किए गए, जिनमें 25 स्थानों पर निर्धारित मात्रा में क्लोरीन नहीं मिला। वहीं बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के लिए 4,665 पानी के नमूने लिए गए, जिनमें से 31 नमूने अनफिट पाए गए।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jul 21, 2026

Water-borne and Mosquito-borne Diseases

मच्छरों की ब्रीडिंग की जांच करते।

अहमदाबाद शहर में मानसून के दौरान जल जनित और मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। महानगरपालिका (मनपा) के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई के पहले 19 दिनों में शहर में जल जनित बीमारियों के 505 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में उल्टी-दस्त के 283, टाइफाइड के 184 और पीलिया के 45 मरीज शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष एक जनवरी से 19 जुलाई तक शहर में जलजनित बीमारियों के 4944 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक उल्टी-दस्त के 3417, टाइफाइड के 1118 और पीलिया के 409 मरीज शामिल हैं। दूसरी ओर, जुलाई के पहले 19 दिनों में मच्छरजनित बीमारियों के 36 नए मरीज भी दर्ज किए गए। इनमें डेंगू के 19, मलेरिया के 14, चिकनगुनिया का एक तथा फाल्सीपेरम मलेरिया के दो मामले शामिल हैं।

55 हजार से अधिक रक्त नमूनों की जांच

बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरभर में निगरानी अभियान भी चलाया जा रहा है। एक से 19 जुलाई के दौरान 55483 रक्त नमूनों की जांच की गई, जबकि इस वर्ष अब तक 9.72 लाख से अधिक रक्त नमूनों की जांच हो चुकी है। 19 दिनों में डेंगू की जांच के लिए 2604 नमूने लिए गए, जबकि वर्ष में अब तक 28,725 नमूनों की जांच की जा चुकी है।पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी लगातार जांच की जा रही है। इस वर्ष अब तक 3.44 लाख से अधिक क्लोरीन टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 135 स्थानों पर क्लोरीन की मात्रा निर्धारित मानक से कम पाई गई।

मनपा के अनुसार जिन क्षेत्रों में जल जनित या मच्छर जनित रोगों के मरीज मिल रहे हैं, वहां फॉगिंग, एंटी-लार्वा गतिविधियां, मच्छरों की उत्पत्ति वाले स्रोतों को नष्ट करने, घर-घर सर्वे, दवा का छिड़काव तथा जनजागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं।

मच्छरों की उत्पत्ति पर निर्माणाधीन साइट सील

शहर के स्टेडियम वार्ड में रामपीर टेकरा के निकट स्थित एक निर्माणाधीन कमर्शियल साइट पर मच्छरों की उत्पत्ति (ब्रीडिंग) मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए मनपा ने साइट को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने गत गत सोमवार को संचालक को मच्छरों की ब्रीडिंग समाप्त करने और आवश्यक उपाय करने का नोटिस दिया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर मंंगलवार को एस्टेट विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में साइट के सेक्टर-4 ए को सील कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

21 Jul 2026 09:50 pm

Published on:

21 Jul 2026 09:44 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: शहर में 19 दिन में 505 जलजनित रोगों के मरीज, पानी के 31 नमूने अनफिट

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: पहले चरण में एमबीए, एमसीए में 4116 विद्यार्थियों को प्रवेश, 19 हजार सीटें खाली

ACPC
अहमदाबाद

गुजरात में 145 तहसीलों में बारिश, दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

Heavy to very heavy rain likely
अहमदाबाद

सुरेंद्रनगर में पांच लाख की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा सरपंच का पति और उपसरपंच

Acb gujarat
अहमदाबाद

Ahmedabad: चांगोदर में दो गोदामों से 39 करोड़ के पटाखे जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

Changodar police
अहमदाबाद

IAS Transfer: गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईएएस समेत 41 अधिकारियों के तबादले

IAS Transfer in Gujarat
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.