Gujarat: पहले चरण में एमबीए, एमसीए में 4116 विद्यार्थियों को प्रवेश, 19 हजार सीटें खाली

एसीपीसी के तहत वर्ष 2026-27 में एमबीए, एमसीए कोर्स में प्रवेश के लिए 4857 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से एमबीए के लिए 2929, एमसीए के लिए 1973 और एमबीए, एमसीए दोनों के लिए 177 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 4723 विद्यार्थियों मेरिट में स्थान मिला। 18 जुलाई तक पहले चरण के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की गई। मंगलवार को पहले चरण के प्रवेश आवंटित किए हैं। इसमें एमबीए में 135 कॉलेजों की 14898 सीटों में से 2469 सीटों पर प्रवेश आवंटित किया गया है। जबकि एमसीए में 94 कॉलेजों की 8143 सीटों में से 1647 सीटों पर प्रवेश आवंटित किया गया। पहले चरण के प्रवेश आवंटन के बाद एमबीए कोर्स की 12429 सीटें और एमसीए कोर्स की 6496 सीटें रिक्त रह गई हैं। इन रिक्त सीटों को दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ध्यानार्थ लिया जाएगा।