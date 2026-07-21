21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

अहमदाबाद

गुजरात में 145 तहसीलों में बारिश, दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने समुद्री क्षेत्रों के लिए भी चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों में तेज गति से हवाओं के असर से समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए बंदरगाहों पर स्थानीय चेतावनी संकेत के रूप में तीन नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jul 21, 2026

Heavy to very heavy rain likely

गुजरात के वेरावल में समुद्र में हलचल बढ़ने की आशंका से लगाया तीन नंबर का सिग्नल।

Ahmedabad गुजरात में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दक्षिण गुजरात के अलावा अहमदाबाद समेत अन्य भागों में भी हल्की व रुक-रुककर बारिशहुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को नवसारी और वलसाड जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरत, डांग, तापी, दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में अति भारी बारिश (ऑरेंज अलर्ट) की चेतावनी है। पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच तथा सौराष्ट्र के अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव में भारी बारिश (येलो अलर्ट) का पूर्वानुमान है। गुरुवार को भी नवसारी, वलसाड, दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में रेड अलर्ट जारी रहेगा। वहीं अरवल्ली, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, डांग और तापी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मंगलवार को राज्य की 145 तहसीलों में बारिश हुई, सबसे अधिक सवा चार इंच के आसपास बारिश वंसदा तहसील में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी सात दिनों तक उत्तर, मध्य और दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्तर पर भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

राज्य में मंगलवार सुबह से शाम तक नवसारी जिले की वंसदा तहसील में 4.88 इंच वर्षा हुई। इसके बाद चीखली में 4.02 इंच , वलसाड की कपराडा में चार इंच के करीब , डांग की वघई में 3.66 इंच, सूरत की बारडोली में 3.58 इंच , नवसारी की गणदेवी में 3.46 इंच, नवसारी में 3.31 इंच, वलसाड जिले की नानापोंढा तहसील में 3.27 इंच, सूरत की पलसाणा तहसील में 3.23 इंच, तथा नवसारी की जलालपोर में 3.11 इंच बारिश हुई। 3 इंच या उससे अधिक वर्षा 10 तहसीलों में हुई। वहीं 2 से 3 इंच के बीच 7 तहसीलों तथा 1 से 2 इंच के बीच 18 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई।

समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना

मौसम विभाग ने समुद्री क्षेत्रों के लिए भी चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों में तेज गति से हवाओं के असर से समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए बंदरगाहों पर स्थानीय चेतावनी संकेत के रूप में तीन नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं। विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

21 Jul 2026 09:23 pm

Published on:

21 Jul 2026 09:23 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में 145 तहसीलों में बारिश, दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: शहर में 19 दिन में 505 जलजनित रोगों के मरीज, पानी के 31 नमूने अनफिट

Water-borne and Mosquito-borne Diseases
अहमदाबाद

Gujarat: पहले चरण में एमबीए, एमसीए में 4116 विद्यार्थियों को प्रवेश, 19 हजार सीटें खाली

ACPC
अहमदाबाद

सुरेंद्रनगर में पांच लाख की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा सरपंच का पति और उपसरपंच

Acb gujarat
अहमदाबाद

Ahmedabad: चांगोदर में दो गोदामों से 39 करोड़ के पटाखे जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

Changodar police
अहमदाबाद

IAS Transfer: गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईएएस समेत 41 अधिकारियों के तबादले

IAS Transfer in Gujarat
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.