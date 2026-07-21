गुजरात में 145 तहसीलों में बारिश, दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

Ahmedabad गुजरात में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को दक्षिण गुजरात के अलावा अहमदाबाद समेत अन्य भागों में भी हल्की व रुक-रुककर बारिशहुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को नवसारी और वलसाड जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरत, डांग, तापी, दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में अति भारी बारिश (ऑरेंज अलर्ट) की चेतावनी है। पंचमहाल, दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच तथा सौराष्ट्र के अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव में भारी बारिश (येलो अलर्ट) का पूर्वानुमान है। गुरुवार को भी नवसारी, वलसाड, दमण तथा दादरा एवं नगर हवेली में रेड अलर्ट जारी रहेगा। वहीं अरवल्ली, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, डांग और तापी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मंगलवार को राज्य की 145 तहसीलों में बारिश हुई, सबसे अधिक सवा चार इंच के आसपास बारिश वंसदा तहसील में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी सात दिनों तक उत्तर, मध्य और दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्तर पर भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।