66 साल की उम्र में ‘घर वापसी’ की जंग: शादी के बाद बदली पहचान, अब मुस्लिम नाम की वजह से हाईकोर्ट पहुंची महिला

Gujarat High Court news: जिंदगी के उस पड़ाव पर जब ज्यादातर लोग सुकून की तलाश में होते हैं, वहीं गुजरात के वडोदरा की 66 साल की एक महिला अपनी पहचान वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, बल्कि उस पहचान को वापस पाने की है, जिसे उन्होंने शादी के बाद बदल लिया था और अब हालात ने उन्हें फिर से पुराने नाम की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है।