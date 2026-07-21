सुरेंद्रनगर में पांच लाख की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा सरपंच का पति और उपसरपंच

शिकायतकर्ता ने प्रति ट्रक 100 रुपए गांव के दान में देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों आरोपियों ने प्रति ट्रक 1,000 रुपए रिश्वत की मांग जारी रखी। इसके बाद आरोप है कि संजयभाई ने एकमुश्त 6,30,000 रुपए रिश्वत की मांग की। मोलभाव के बाद यह रकम 5,00,000 रुपए तय हुई।शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे, जिससे उन्होंने सुरेंद्रनगर एसीबी से संपर्क कर इस मामले की शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर मंगलवार को सुरेन्द्रनगर लींबडी हाईवे पर स्थित प्रेमवती भोजनालय परिसरमें जाल बिछाया गया। यहां शिकायतकर्ता ने जैसे ही संजयभाई प्रतापभाई कमेजळिया को 5,00,000 रुपए की रिश्वत दी और उन्होंने स्वीकारी वैसे ही एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।