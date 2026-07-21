Ahmedabad: चांगोदर में दो गोदामों से 39 करोड़ के पटाखे जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

जांच में करीब 70 गुणा 25 मीटर के दो गोदाम आमने-सामने मिले, इन दोनों में विभिन्न प्रकार के पटाखों से भरे 65954 कार्टन मिले। गोदाम के बाहर बने शेड और लॉबी में भी बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। मौके पर अग्निशमन सिलेंडर, रेत से भरी बाल्टियां और पानी की पाइप तो मिलीं, लेकिन इतने बड़े भंडारण की तुलना में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। विशेष रूप से वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम का अभाव पाया गया। पुलिस के अनुसार, इस स्थिति में आग या विस्फोट होने पर मानव जीवन, आसपास के लोगों और संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता था।