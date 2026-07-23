मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अपडेट: विद्युतीकरण कार्य ने पकड़ी रफ्तार, पहली बार लगेगी हाई-स्पीड तकनीक

सुरक्षा के लिहाज से भी परियोजना अत्याधुनिक होगी। पूरे कॉरिडोर में 28 सिस्मोमीटर लगाए जा रहे हैं, जो भूकंप के शुरुआती झटकों का पता लगते ही कुछ ही सेकंड में ट्रेनों को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इनमें से 22 हाई-स्पीड कॉरिडोर पर ट्रैक्शन सबस्टेशन और स्विचिंग पोस्ट पर और 6 अतिरिक्त सिस्मोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात के भूकंप-संभावित इलाकों में लगाए जा रहे हैं। 28 सिस्मोमीटर में से 12 महाराष्ट्र में और 16 गुजरात में होंगे। गुजरात में वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, महेमदाबाद, अहमदाबाद, आदेसर और पुराने भुज के पास लगाए जाएंगे। पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की निगरानी केंद्रीय नियंत्रण केंद्र से रियल टाइम में की जाएगी, जिससे बुलेट ट्रेन का संचालन सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा।