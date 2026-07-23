वलसाड में टूटे सारे रिकॉर्ड! 24 घंटे में 906 mm बारिश, वंदे भारत-शताब्दी सहित 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द

दक्षिण गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। आज (23 जुलाई) सुबह 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, वलसाड जिले के उमरगाम में सबसे अधिक 906 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके बाद कपराडा (वलसाड) में 731 मिमी, नाना पोंढा (वलसाड) में 643 मिमी, धारमपुर (वलसाड) में 499 मिमी, पारडी (वलसाड) में 448 मिमी, वंसदा (नवसारी) में 435 मिमी, वापी (वलसाड) में 413 मिमी और वलसाड शहर में 403 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।