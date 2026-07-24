अहमदाबाद-वीरमगाम हाईवे बंद, वाहन चालक परेशान

शहर पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट के अनुसार लगातार बारिश के कारण तेज जलप्रवाह होने से शुक्रवार रात को अहमदाबाद-वीरमगाम हाईवे को एहतियातन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से साणंद से वीरमगाम तथा वीरमगाम से साणंद जाने वाले सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस हाईवे पर पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण इस मार्ग पर वाहन चलाना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगले आदेश तक पूरे हाईवे को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस मार्ग का उपयोग न करें, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। हालात सामान्य होने के बाद ही हाईवे को दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा।