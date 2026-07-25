Ahmedabad: भारी बारिश के चलते सनाथल-बगोदरा हाईवे बंद, वीरमगाम हाईवे खोला

एसपी जाट ने बताया कि अहमदाबाद-राजकोट नेशनल हाईवे पर अभी भी जल भराव की स्थिति है। उसे सुधारने के लिए प्रयास जारी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर तीन जगह चिन्हित किए हैं। वहां पर तेजी से पानी निकले उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उम्मीद है कि रविवार तक स्थिति ऐसी बन जाए कि यह हाईवे वाहनों के लिए खोल सकें। ज्ञात हो कि भारी भारी होने के चलते हाईवे पर जल भराव की स्थिति बन गई। इस कारण से इस हाईवे को गुरुवार मध्यरात्रि बाद से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस जल निकाली के साथ इस हाईवे पर आने वाले ट्रैफिक को अन्य मार्गों पर डायवर्ट करने में भी जुटी हुई है।