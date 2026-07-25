Ahmedabad: बारिश हुई कम, लेकिन आफत नहीं, शहर में तीसरे दिन भी पानी में कैद कई सोसाइटी

वेजलपुर स्थित श्रीनंदनगर-1 व आसपास की सोसाइटी में बारिश का पानी शनिवार को भी भरा है। इसे तेजी से निकालने के लिए हेवी डी-वॉटरिंग वैन तैनात की गई हैं। सरखेज वार्ड के पांचा तालाब के पास स्थित व्रजविहार-7 के बेसमेंट में भी बरसाती पानी भरा है, उसे पंप की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। बारिश से सबसे अधिक सरखेज वार्ड के ईडब्ल्यूएस-38 इंद्रप्रस्थ आवास योजना और नेहरूनगर के लोग हुए हैं। बरसाती पानी के भराव से स्थिति ऐसी है कि यह बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इन परिवारों तक फूड पैकेट, राशन, पीने का पानी और सब्जियां घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्थानीय विधायक अमित ठाकर ने इन क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की।0000000