रत्नत्रयी दीप को प्रज्ज्वलित करने का समय है चातुर्मास : साध्वी अणिमा

अहमदाबाद. श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के 11वें आचार्य महाश्रमण की शिष्या साध्वी अणिमा, साध्वी कर्णिका, साध्वी डॉ. सुधाप्रभा, साध्वी समत्वयशा एवं साध्वी मैत्रीप्रभा का चातुर्मास के लिए रविवार को तेरापंथ भवन, शाहीबाग में श्रद्धा, भक्ति एवं धार्मिक उल्लास के साथ प्रवेश हुआ।

गिरधरनगर में भगवान पैलेस से संयम संवर्धन रैली के रूप में प्रारंभ हुआ जुलूस शाहीबाग के विभिन्न मार्गों से होता हुआ तेरापंथ भवन, शाहीबाग पहुंचा। मार्ग में जयघोष, मंगल गीत एवं धार्मिक नारों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बन गया। सुबह 8:55 बजे तेरापंथ भवन, शाहीबाग में प्रवेश हुआ। समस्त श्रावक परिवार ने उत्साह एवं भक्ति के साथ साध्वियों की अगवानी की।

इस अवसर पर दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौशिक जैन एवं पूर्व महापौर प्रतिभा जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों का सम्मान किया गया। उन्होंने राग से विराग की ओर ले जाने वाले इस चातुर्मास प्रवेश की सराहना की।

साध्वी अणिमा ने कहा कि चातुर्मास रत्नत्रयी दीप को प्रज्ज्वलित करने का समय है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की त्रिवेणी में अभिजात होकर अध्यात्म का उन्नयन करें। उन्होंने आगामी विभिन्न तप-जप आदि कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी भी दी।

साध्वियों ने "महाश्रमण मोल" संवाद के माध्यम से चातुर्मास में होने वाले आयोजनों की जानकारी दी। संयम, संस्कार, सदस्यता एवं ज्ञान संवर्धन पर बल देते हुए अभिभावकों को बच्चों को वैरागी बनाने की प्रेरणा भी दी। श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, अहमदाबाद के अध्यक्ष राकेश सिपानी ने स्वागत किया।