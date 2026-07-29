गुलाब सकरी से लेकर दूधिया खीच तक: राजस्थान की 4 मिठाइयों का अनोखा स्वाद!

विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान की मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले सूखे मेवे और घी न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। 2020 में जयपुर के एक खाद्य अध्ययन संस्थान ने पाया कि इन मिठाइयों में मौजूद तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। अध्ययन में 500 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में 85% लोगों ने कहा कि ये मिठाइयाँ उन्हें ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करती हैं।