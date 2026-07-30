बांकीपुर उपचुनाव 2026: भाजपा का गढ़, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी सियासी परीक्षा, क्यों खास है यह सीट?

सबसे पहले, इस उपचुनाव की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। बांकीपुर सीट भाजपा का पुराना गढ़ रही है - 1995 से लगातार भाजपा के कब्जे में रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन ने इसे जीता है। इस बार यह सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया। साथ ही वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।