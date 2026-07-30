ATM से निकल आया नकली नोट तो क्या करें? जानिए RBI के नियम, बैंक की जिम्मेदारी और आपके अधिकार

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि ATM में नकली नोट पहुंचने से रोकने के लिए बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा और जांच व्यवस्था रखनी होगी। यदि ATM से नकली नोट निकलता है तो इसे बैंक की गंभीर चूक माना जा सकता है। RBI के दस्तावेजों में कहा गया है कि ATM के जरिए नकली नोट का वितरण बैंक द्वारा नकली नोटों के प्रसार के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यानी नियमों के अनुसार ATM में केवल मशीन से जांचे गए और प्रमाणित नोट ही डाले जाने चाहिए।