मोबाइल चोरी हो जाए तो तुरंत क्या करें? पहले 10 मिनट में उठाएं ये जरूरी कदम, समझें पूरी गाइड

Ways to Avoid Cyber Fraud : आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम, फोटो, दस्तावेज और निजी जानकारी का पूरा भंडार बन चुका है। ऐसे में मोबाइल चोरी या गुम होना निश्चित रूप से परेशान करने वाली घटना है। फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो शुरुआती कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें। सही समय पर उठाए गए कदम न सिर्फ फोन को ट्रैक करने में मदद करते हैं, बल्कि बड़े आर्थिक और डेटा नुकसान से भी बचाते हैं। आइए जानते हैं कि फोन चोरी होने पर पहले 10 मिनट में क्या करना चाहिए और आगे की प्रक्रिया क्या है?