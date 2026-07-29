हिमाचल में Chester Hills संपत्ति विवाद: क्यों सुक्खू सरकार के लिए बनी बड़ी चुनौती?

इस परियोजना की कुल लागत लगभग ₹47 करोड़ बताई गई है, और रिपोर्ट में वित्तीय विसंगतियों के चलते आयकर व वित्तीय जांच एजेंसियों से जांच की सिफारिश की गई है। हालांकि, 6 दिसंबर 2025 को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने यह कहते हुए कि परियोजना रद्द करने से कृषि योग्य व्यक्ति को नुकसान होगा, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आगे की कार्रवाई रोक दी। बाद में विधानसभा में उठे सवालों और गुप्ता की देरी पर आपत्तियों के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मामले को दोबारा खुलवाया।