आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा फैसला, क्या था चंपाकम केस?

1950 में श्रीमती चंपाकम दोरैयाराजन को यह पता चला कि इस आदेश के चलते ब्राह्मण होने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया कि यह आदेश उनके मौलिक अधिकार विशेषकर अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने वास्तव में कॉलेज में आवेदन नहीं किया था। उन्होंने केवल इस आधार पर दावा किया कि उन्हें ब्राह्मण होने के कारण प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी तरह की एक याचिका सी.आर. श्रीनिवासन ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश को लेकर दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 1950 को दोनों याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया और आदेश को अवैध घोषित कर दिया।