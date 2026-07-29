UP Election 2027: योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान, जानिए कैसे उत्तर प्रदेश जीतना चाहती है BJP

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ChatGpt)
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति अब स्पष्ट रूप से आकार ले रही है। बूथ-स्तर से लेकर सरकार-संगठन समन्वय तक, यह मास्टर प्लान कई आयामों में बंटा है।
भाजपा ने "मिशन यूपी 2027" नाम से एक व्यापक संगठनात्मक अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्यभर में लगभग 1.76 लाख बूथ पालक (Booth Palak) नियुक्त किए जा रहे हैं। साथ ही 27,633 शक्ति केंद्रों और सभी 1,62,459 विधानसभा बूथों का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। यह मॉडल पश्चिम बंगाल की उस माइक्रो-मैनेजमेंट रणनीति पर आधारित है जिसके दम पर भाजपा ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। पार्टी अब उसी बूथ-स्तरीय गहन संपर्क और डेटा-आधारित तकनीक को उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहती है।
इसी कड़ी में पार्टी ने "मिशन 61 सीटें" नाम की योजना तैयार की है, जिसका लक्ष्य उन 61 सीटों पर जीत हासिल करना है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। इस रणनीति में बूथ-स्तर फीडबैक, जातीय समीकरण की गहराई से समझ, गुप्त सर्वेक्षण, लाभार्थियों से संपर्क और सहयोगी दलों (जैसे आरएलडी, सुभासपा, निषाद पार्टी) के साथ तालमेल शामिल है। पार्टी ने इन सीटों पर जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझने के लिए स्थानीय नेताओं और समाजशास्त्रियों की मदद ली है।
सरकार और संगठन के बीच तालमेल को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सभी सरकारी कार्यक्रमों की योजना विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में बनाएं और 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करें।
इसके अलावा, भाजपा ने 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों की मंडलवार सूची तैयार कर ली है और अब बूथ-वार सूची बनाने का काम चल रहा है। इन सदस्यों को सक्रिय कर घर-घर संपर्क बढ़ाने और बूथ सत्यापन ईमानदारी से करने पर जोर दिया गया है।
संगठनात्मक बैठकें भी तेज़ हो गई हैं। जुलाई में लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष की मौजूदगी में सांसदों-विधायकों की बैठकें हुईं, जिनमें बूथ-स्तर प्रबंधन, सामाजिक समूहों तक पहुंच, कल्याण योजनाओं का प्रचार और विपक्षी नैरेटिव का मुकाबला जैसे विषय शामिल थे। इसी तरह 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ में एक रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई।
"विकसित उत्तर प्रदेश @2047" विजन डॉक्यूमेंट भी इस रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह एक व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख दस्तावेज होना चाहिए। अब तक इसके लिए पोर्टल पर 98 लाख से अधिक जनसुझाव प्राप्त हो चुके हैं, और विशेषज्ञों व उद्योग संगठनों की राय भी इसमें शामिल की जा रही है, ताकि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित व उत्पादक विकास की रूपरेखा तैयार हो सके।
इन सभी पहलों को जोड़कर देखें तो योगी आदित्यनाथ का रोडमैप तीन स्तरों पर टिका है. पहला, बूथ-स्तर पर संगठन को मजबूत करना, दूसरा कमज़ोर सीटों पर लक्षित रणनीति, और तीसरा सरकार-संगठन तालमेल के जरिए विकास-विजन को चुनावी एजेंडा में बदलना।
जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा ने बूथ-स्तर से लेकर मंत्रिमंडल तक एक समन्वित चुनाव- मशीनरी तैयार कर ली है। बूथ पालक, प्राथमिक सदस्य, लाभार्थी-संपर्क और सहयोगी दलों की भागीदारी इस मशीनरी को गतिशील बना रही है, वहीं "मिशन 61 सीटें" यह दिखाती है कि पार्टी कमज़ोर क्षेत्रों को भी जीत की सूची में शामिल करना चाहती है।
अगले चरण में यह देखना होगा कि यह रणनीति कितनी प्रभावी होती है - क्या बूथ-स्तर सक्रियता और लाभार्थी-संपर्क वाकई मतदाताओं तक पहुंच बना पाएंगे? क्या सहयोगी दलों के साथ तालमेल चुनावी समीकरण बदल पाएगा? और क्या विकसित उत्तर प्रदेश विजन से जुड़ी योजनाएं मतदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर पाएंगी?
यह रोडमैप चुनावी तैयारी का एक ठोस ढांचा प्रस्तुत करता है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब यह ज़मीन पर उतरकर वोटों में बदलेगा।
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