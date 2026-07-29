UP Election 2027: योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान, जानिए कैसे उत्तर प्रदेश जीतना चाहती है BJP

भाजपा ने "मिशन यूपी 2027" नाम से एक व्यापक संगठनात्मक अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्यभर में लगभग 1.76 लाख बूथ पालक (Booth Palak) नियुक्त किए जा रहे हैं। साथ ही 27,633 शक्ति केंद्रों और सभी 1,62,459 विधानसभा बूथों का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। यह मॉडल पश्चिम बंगाल की उस माइक्रो-मैनेजमेंट रणनीति पर आधारित है जिसके दम पर भाजपा ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। पार्टी अब उसी बूथ-स्तरीय गहन संपर्क और डेटा-आधारित तकनीक को उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहती है।