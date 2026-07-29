World Tiger day: बाघ संरक्षण में भारत पूरी दुनिया में अव्वल, फिर भी जंगल से बाहर भटक रहे 1200 टाइगर

वन्य प्राणी विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त वन अधिकारी आर. के. दीक्षित का कहना है कि बाघ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और बाघ समेत दूसरे वन्यजीव एक-दूसरे के पूरक हैं। बाघों का संरक्षण करेंगे तो जंगल बचाना होगा। यदि जंगल बचाएंगे तो बाघों को सुरक्षित रहवास स्थल मिलेगा। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के पूर्व क्षेत्र निदेशक आरएस शेखावत कहते हैं कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने, जंगलों को बचाने और पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए टाइगर जरूरी हैं। राजस्थान में राजगढ़, दौसा, जयपुर के जंगल को सरिस्का से जोड़ा जाना चाहिए और बफर एरिया बढ़ाया जाना चाहिए।