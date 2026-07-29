आपकी ID पर कितने SIM एक्टिव हैं? ऐसे पता करें, जानें अपने नाम पर चल रहे अनजान नंबरों को बंद करने का तरीका

आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन और सिम कार्ड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बैंक खातों से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स और UPI ट्रांजैक्शन तक, हर जगह मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति भी फर्जी तरीके से सिम कार्ड चला रहा है? साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच यह एक बेहद गंभीर और चिंता का विषय बन गया है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जानकारी भी नहीं होती और हमारे आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल करके कोई दूसरा व्यक्ति मोबाइल नंबर ले लेता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके नाम पर कुल कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं।