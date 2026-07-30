हर महीने आपका पैसा कहां उड़ रहा है? खर्चों का एक्स-रे करेगा खुलासा!

एक बार डेटा इकट्ठा हो जाए, तो देखें कि कौन-सी श्रेणियाँ सबसे अधिक खर्च कर रही हैं—खाना, यात्रा, सब्सक्रिप्शन आदि। महीने-दर-महीने तुलना करें—क्या खर्च बढ़ रहा है? कहाँ कटौती की जा सकती है? उदाहरण के लिए, यदि बाहर खाने का खर्च बढ़ रहा है, तो महीने में एक दिन घर का खाना बनाना शुरू करें। अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द करें। बजट सेट करें और ऐप से अलर्ट पाएं जब खर्च सीमा के करीब पहुँचें।