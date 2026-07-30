महिलाओं का सशक्तिकरण: नई योजनाओं से बदल रही जिंदगी, जानिए दिल्ली में कौन सी गेमचेंजर योजना होने जा रही लागू

दिल्ली की यह पहल केवल एक राज्य-स्तरीय योजना नहीं है, बल्कि भारत में महिलाओं को सीधे नकद सहायता देने की राजनीति का एक प्रतीक बन चुकी है। दिल्ली में तीनों प्रमुख दल आप, भाजपा और कांग्रेस ने 2025 विधानसभा चुनावों में महिलाओं को प्रतिमाह नकद सहायता देने का वादा किया था। आप ने 2,100 रुपये, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने 2,500 रुपये देने की घोषणा की थी। यह दर्शाता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एजेंडा अब सभी पार्टियों की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है।केंद्र विमेन-लेड डेवलपमेंट को दे रहा तवज्जो