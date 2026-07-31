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पप्पू यादव के ‘पुजारी’ प्रदर्शन पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- साधु-संतों को चोर और सनातन को नीचा दिखाने पर तुला है विपक्ष

Pappu Yadav Parliament Protest: संसद परिसर में पप्पू यादव के पुजारी के वेश में विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष साधु-संतों और सनातन पर निशाना साधकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Jul 31, 2026

Giriraj Singh on Pappu Yadav Parliament Protest

सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर भड़के सांसद गिरिराज सिंह (फोटो- ANI &amp; MSN)

Giriraj Singh on Pappu Yadav Parliament Protest: अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी प्रकरण को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खास तौर पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की आलोचना की है, जिन्होंने पुजारी के वेश में प्रदर्शन किया था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि सनातन धर्म, भगवा रंग और भारत के साधु-संतों की छवि खराब करने की एक सोची-समझी रणनीति थी।

गिरिराज बोले- साधु-संतों को चोर दिखाना विपक्ष की नफरती सोच का सबूत

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में गड़बड़ी करने वालों को कानून सजा देगा, लेकिन इस बहाने सनातन धर्म को निशाना बनाने वालों का असली चेहरा अब सामने आ गया है। साधुओं के वेश में चोरी का सस्ता ड्रामा करना उनकी नफरत भरी सोच का सबूत है। जो लोग पहले 'भगवा' को बदनाम करने से कभी नहीं थकते थे, वे अब राम मंदिर के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, जबकि वे सनातन धर्म को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं।

गिरिराज सिंह ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ने पहले भी संसद भवन के मकर द्वार पर ऐसी गतिविधियों और पहनावे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव और कांग्रेस एक सोची-समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन धर्म के साधु-संतों को 'चोर' के तौर पर दिखाने की साजिश कर रही है। सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी 'हिंदू आतंकवाद' का नैरेटिव फैलाया था और अब देश के साधुओं को नीचा दिखाने में लगी है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

गिरिराज ने पूछा- भगवा को क्यों बदनाम किया जा रहा है?

चंदा चोरी मामले की चल रही जांच का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले में दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और वे अभी जेल में हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं से सवाल करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जब चोरी करने वाले कर्मचारी जेल में हैं और कानून अपना काम कर रहा है, तो पूरे सनातन धर्म और भगवा रंग को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे सनातन का अपमान करके बच निकलेंगे, लेकिन देश उन्हें इस अपमान के लिए जरूर जवाबदेह ठहराएगा।

गिरिराज ने राहुल गांधी को बताया 'अर्बन नक्सल'

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने उन्हें 'अर्बन नक्सल' बताया और कहा कि राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए भी भारत-विरोधी ताकतों से मिलने के लिए अमेरिका और अन्य देशों का दौरा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा विपक्ष भारत के विकास को रोकना और उसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर करना चाहता है और चाहता है कि भारत की स्थिति बांग्लादेश या नेपाल जैसी हो जाए।

संसद परिसर में क्या विरोश प्रदर्शन हुआ?

शुक्रवार को मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए दान में कथित चोरी को लेकर संसद परिसर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने और माथे पर तिलक लगाकर संसद भवन के बाहर पुजारी की वेशभूषा में जमीन पर बैठे थे और उनके पास एक दान पेटी रखी थी। राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने उस पेटी में पैसे डाले। बाद में पप्पू यादव को उसे लेकर भागते हुए देखा गया।

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Updated on:

31 Jul 2026 02:58 pm

Published on:

31 Jul 2026 02:58 pm

Hindi News / National News / पप्पू यादव के ‘पुजारी’ प्रदर्शन पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- साधु-संतों को चोर और सनातन को नीचा दिखाने पर तुला है विपक्ष

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