पप्पू यादव के ‘पुजारी’ प्रदर्शन पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- साधु-संतों को चोर और सनातन को नीचा दिखाने पर तुला है विपक्ष

गिरिराज सिंह ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ने पहले भी संसद भवन के मकर द्वार पर ऐसी गतिविधियों और पहनावे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव और कांग्रेस एक सोची-समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन धर्म के साधु-संतों को 'चोर' के तौर पर दिखाने की साजिश कर रही है। सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी 'हिंदू आतंकवाद' का नैरेटिव फैलाया था और अब देश के साधुओं को नीचा दिखाने में लगी है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।