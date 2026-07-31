राहुल गांधी से पूछा गया घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का सवाल, जवाब मिला- आप बीजेपी के हो क्या?

एक घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता पर भीड़ ने हमला कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को उग्र भीड़ ने खींच लिया था और जंतर-मंतर के मंच के पास उन्हें लगभग पीट-पीटकर मार डालने की कोशिश की गई। वह करीब चार घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे।