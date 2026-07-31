‘नीला वाला टॉयलेट के लिए’ RAF जवानों का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, वायरल वीडियो पर इंफ्लुएंसर श्रद्धा सिंह ने मांगी माफी

बढ़ते विवाद के बीच श्रद्धा ने माफी का वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें अपलोड करने के कुछ ही देर में अपनी गलती का अहसास हो गया था और उन्होंने 1 घंटे के भीतर वीडियो डिलीट कर दिया था। अपनी सफाई में श्रद्धा ने कहा है कि मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे भद्दी गालियां दें। मैंने जवानों की नीली वर्दी और अपने लाल कपड़ों को देखकर सिर्फ एक विज्ञापन के बारे में सोचा और रील बना दी। मेरा इरादा किसी का मजाक उड़ाना या नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मीम पेजों को उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धा ने दावा किया कि विवाद बढ़ने के बाद से उन्हें दुष्कर्म (रेप) और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।