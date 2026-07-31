पीएम मोदी की वो बात, जिसे सुनकर तुरंत भाजपा में चले आए थे शहजाद पूनावाला, अब BJP छोड़ने से पहले क्या दिया संदेश?

भाजपा छोड़ने से कुछ देर पहले शहजाद ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही, उन्होंने युवाओं को एक संदेश भी दिया है। वीडियो के साथ उन्होंने कहा- केवल भाजपा ही आपको नरेंद्र मोदी जी जैसा खुद के दम पर आगे बढ़ने वाला नेता दे सकती है - बाकी पार्टियां तो सिर्फ अपने बच्चों और परिवारवाद को ही बढ़ावा देंगी। इसलिए, युवाओं के लिए BJP ही सबसे अच्छा विकल्प है।