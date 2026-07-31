भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने लगाई फटकार

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया, विदेशी सरकारों और सभी वैश्विक संस्थाओं से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर सही कानूनी और राजनीतिक शब्दों का ही इस्तेमाल करें। सरकार का कहना है कि गलत शब्दावली न केवल भ्रम पैदा करती है, बल्कि वास्तविक तथ्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि भारत ने अखबार ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की हेडलाइन पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराते हुए अपना स्पष्ट रुख एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है।