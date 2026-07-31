‘कभी कांग्रेस के लिए थे वफादार, फिर बीजेपी के बने राष्ट्रीय प्रवक्ता’, जानें कौन हैं शहजाद पूनावाला जिन्होंने BJP से दिया इस्तीफा

कांग्रेस छोड़ते समय शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का आंतरिक चुनाव राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पहले से धांधली वाला था। उन्होंने कहा कि यह असली चुनाव नहीं था, बल्कि नाम के लिए था। इस दौरान शहजाद पूनावाला ने नॉर्थ कोरिया का भी उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में योग्यता के बजाय परिवारवाद हावी है, जिसके चलते उन्हें और कई अन्य युवाओं को उचित अवसर नहीं मिले।