सिर्फ 10 रुपये में भरपेट लंच! कंपनी के खाने का VIDEO वायरल, लोग बोले- ऐसी नौकरी हमें भी चाहिए

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने कम कीमत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कंपनी की सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने प्लास्टिक बैग में पैकिंग पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, "कंपनी को पैकेजिंग थोड़ी बेहतर करनी चाहिए।" वहीं कई लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर यह कौन-सी कंपनी है, जो इतनी कम कीमत में खाना उपलब्ध करा रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई, मुझे भी अपनी कंपनी में नौकरी दिला दो।" वहीं एक शख्स ने कहा, "भगवान कंपनी के मालिक का भला करे।"