‘PM को निशाना बनाने के लिए विपक्ष सोशल मीडिया हैंडल्स को फंडिंग कर रहा’, BJP नेता टी. साईकिरण गौड़ का दावा

शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता टी साईकिरण गौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पीएम मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। बता दें कि साईकिरण गौड़ ने कहा है कि हमने 20 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी, जो पीएम मोदी के वीडियो और फोटो से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विरोध प्रदर्शन का यह तरीका बिल्कुल गलत है। ये हैंडल नीट (NEET) के छात्रों के नहीं हैं, बल्कि पीएम मोदी का अपमान करने के इरादे से बनाए गए हैं।