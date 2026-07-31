अब दानपेटी लेकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, राहुल गांधी ने डाला चढ़ावा; राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर विपक्ष का अनोखा विरोध

Pappu Yadav protest: संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर चंदे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद भवन के बाहर ऐसा प्रदर्शन किया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दानपेटी लेकर संसद पहुंचे और अपने अंदाज में विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद भी उनके साथ नजर आए।