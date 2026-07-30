विपक्ष के सांसदों ने पहले दिया चंदा, फिर दान पात्र को लेकर हुई खींचतान; राम मंदिर चंदा विवाद पर संसद में अनोखा विरोध प्रदर्शन

विपक्ष के इस प्रदर्शन के बाद राम मंदिर चंदे का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। सपा और कांग्रेस नेताओं ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक अभियान में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। वहीं, सत्ता पक्ष पहले भी इस तरह के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि विपक्ष बिना ठोस आधार के मुद्दे उठा रहा है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है।