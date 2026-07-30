‘चाचा-भतीजे की जोड़ी पहले युवाओं की नौकरी में सेंधमारी के लिए निकल पड़ती थी’, CM योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

CM योगी ने अपने भाषण में महाराजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद को पराजित कर देश की रक्षा की थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके सम्मान में कभी कोई बड़ा आयोजन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सालार मसूद के नाम पर मेले आयोजित होते थे, जबकि उनकी सरकार ने इस पर रोक लगाकर महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में आयोजन शुरू कराए। साथ ही बहराइच में उनकी भव्य प्रतिमा और स्मारक का निर्माण कराया गया तथा उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई।