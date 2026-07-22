एक लाख के इनामी बदमाश शंकर पांडे की संपत्ति होगी कुर्क! गाजीपुर पुलिस ने कराई मुनादी, चलाता है ‘कटरा गैंग’

Ghazipur News:गाजीपुर के चर्चित सचिन चौरसिया अपहरण कांड में फरार चल रहे एक लाख रुपए के इनामी और कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शंकर पांडे के गौशाबाद स्थित आवास पर मुनादी कराई और निर्धारित समय के भीतर अदालत में पेश होने की चेतावनी दी। पुलिस के मुताबिक, यदि आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसकी चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।