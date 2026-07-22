कई जनपदों में वांछित शातिर गो-तस्कर हुआ अरेस्ट, मऊ में पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा

घोसी क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कटवास की ओर से इंदारा रेलवे स्टेशन की तरफ आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने बातया कि खुद को घिरता देख आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं, जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा के तहत फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।