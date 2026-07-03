मऊ में बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव- राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों के घर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा?

घोसी तहसील क्षेत्र के बीबीपुर गांव स्थित की जन्मभूमि पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद अफजाल अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी और विधायक सुधाकर के बेटे सुजीत सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की सेवा के बाद युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जो उनके सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होने वाला हर नौजवान देश की दीर्घकालिक सेवा करना चाहता है।