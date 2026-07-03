‘अयोध्याा राम मंदिर चंदा चोरी मामले को दबाने के लिए लीपापोती हो रही’, BJP नेता विनय कटियार के बयान पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Ayodhya Ram Mandir Theft: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी (Ram Mandir Donation Theft) मामले पर वरिष्ठ बीजेपी नेता विनय कटियार (Senior BJP Leader Vinay Katiyar) के बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विनय कटियार (Vinay Katiyar) के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

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