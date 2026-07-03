विनय कटियार बोले- चंपत राय और अनिल मिश्रा कभी भी जा सकते हैं जेल फिर अपने ही बयान से मुकरे

अयोध्या : राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान ने शुक्रवार को राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी। पहले उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि दान राशि में कथित हेराफेरी के मामले में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई जेल जाएगा।