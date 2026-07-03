‘राम मंदिर चंदा चोरी घोटाला केंद्र के संरक्षण में हुआ’, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बोले-आरोपियों को बचा रही सरकार

एक आरोपी लव कुश मिश्रा के पैतृक घर से गोबर के नीचे छिपाए गए करीब 12 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाने के लिए SIT की समयसीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को CBI या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने SIT की जांच का समर्थन करते हुए कहा है कि पुलिस पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है और CBI जांच की मांग एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। पुलिस मामले से जुड़े प्रमुख लोगों के बयान लगातार दर्ज कर रही है और जांच अभी जारी है।