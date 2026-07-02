राम मंदिर चढ़ावे चोरी में टिन्नू के भाई का आरोप, बोला- बड़े लोग खुद को बचाने के लिए बना रहे मोहरा

बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी कर ली है। अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को अनधिकृत निर्माण पर नोटिस भेजा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपियों के उन घरों की पहचान करने शुरू कर दी है, जिनका नक्शा पास नहीं था और अनधिकृत निर्माण किया गया। शहादतगंज स्थित लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर बन रहे मकान को नोटिस भेजा गया है। वहीं कौशल पुरी स्थित अनुकल्प मिश्रा का मकान भी रडार पर आ गया है। संभावना है कि इन संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है।