Ayodhya News: पानी बेचने वाले से ट्रस्ट कर्मचारी बनने तक…आरोपी अविनाश को कैसे मिली राम मंदिर में नौकरी

सुंदरलाल ने आगे बताया कि साल 2021 में अभिषेक को प्राइमरी टीचर की नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद उसने अपने बेरोजगार भाई अविनाश को भी अयोध्या बुला लिया। सुंदरलाल का दावा है कि शुरुआत में अविनाश हनुमान गुफा के पास कुछ समय तक पानी की बोतलें बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन यह काम ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद मार्च 2025 में अभिषेक ने अपने भाई अविनाश की नौकरी मंदिर ट्रस्ट में चंदा गिनने वाले काम में लगवा दी। अविनाश ने वहां करीब डेढ़ साल तक काम किया।